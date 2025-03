Futsal FIFA: Femenino ya está en Sorocaba

El certamen ofrece tres pasajes para la primera edición de la Copa del Mundo de futsal, que se jugará en Filipinas, en noviembre del año en curso.

En cuanto al torneo regional, El debut paraguayo será mañana, a las 20:00, contra la selección de Ecuador, por el Grupo A de la competencia, en el Estadio Arena Sorocaba.

Paraguay compone el Grupo A, donde encabeza la anfitriona, Brasil, además de Venezuela y Bolivia.

En el Grupo B se encuentran Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Perú.

Mañana, a partir de las 13:15, también jugarán Brasil vs. Bolivia, 15:30 Argentina vs. Chile y 17:45 Perú vs. Uruguay.

* Camino de Paraguay. En el trayecto que deberán recorrer las albirrojas en este certamen, tienen fecha libre el domingo.

Por la Fecha 3 se viene Venezuela, el lunes. Todos los partidos de las guaraníes serán a las 20:00.

El miércoles, las paraguayas tendrán como rival a Brasil, y cierra la fase grupal contra Bolivia, el jueves.