Futsal FIFA: Buen debut de albirrojas en Brasil

El torneo se disputa en la Arena Sorocaba del Estado de São Paulo.

Las albirrojas tienen fecha libre este domingo, y volverán a la contienda mañana, frente a Venezuela, nuevamente a las 20:00 de nuestro país.

Paraguay 5-2 Ecuador

En cuanto al juego sabatino, contra las ecuatorianas, el team titular fue con Jessica Franco, Verónica Vallejos, Claudia Romero, Lorena Brítez y Paola Brítez. Alternaron en el juego de ayer: Sara Silva, Jazmín Armoa, Diana Benítez, Jamila Acosta, Cinthia Arévalo (capitana), Karina Sosa, Nataly Lezcano, Perla Bareiro y Liz Ortiz. D.T.: Nadia Rodas.

Paraguay dominó el juego y aprovechó al máximo el primer tiempo para distanciarse 4-1.

En la complementaria mantuvo el resultado, convirtió un tanto mas, mientras las ecuatorianas lo hicieron en dos ocasiones.

En el otro juego del Grupo A, Brasil goleó 9-1 a Bolivia.

Por el Grupo B, Argentina se impuso a Chile por 4-0 y Uruguay a Perú 5-1.

* Juegos de hoy: Chile vs. Colombia, Perú vs. Argentina, Bolivia vs. Venezuela y Ecuador vs. Brasil.