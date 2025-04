Tenis: Carlitos Alcaraz, a la final de Barcelona

El murciano de 21 años ya había derrotado al galo de 20 años en cuartos del Masters 1000 de Montecarlo, la pasada semana. Aunque en el Principado Fils se llevó un set ante Alcaraz, con 38 errores no forzados, el francés apenas opuso resistencia sobre la tierra batida de Barcelona.

Lea más: Aryna Sabalenka en semifinales de Stuttgart

Campeón en Montecarlo el pasado domingo e invicto esta temporada en tierra batida, el ex N.1 del mundo no ha cedido ni un solo set esta semana. “Desde que era un niño he venido los domingos a ver la final. La he jugado aquí dos veces, así que volver a una final de Barcelona es muy especial” , declaró el ganador del torneo en 2022 y 2023. “Jugar ante mi gente, ante mis amigos que han venido desde Murcia, y por supuesto ante la gente de Barcelona. Ha sido una semana muy entretenida, veremos si mañana puedo terminarla con un trofeo”, añadió la estrella local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alcaraz se llevó el primer set sin atisbo de fallo, con un 6-2 que dejaba a las claras su superioridad. Si en el segundo Fils salvó dos bolas de break en el primer juego, el francés cedió los dos siguientes y no volvió a romper el servicio de Alcaraz, que se llevó ese segundo set 6-4.

Su último rival en su objetivo de conquistar un tercer título en el llamado ‘Conde de Godó’ será el danés Rune, 13º en el ranking ATP, que había derrotado previamente y también con solvencia al ruso Karen Khachanov (N.27) 6-3, 6-2.

Finalista en Indian Wells, Rune quedó después eliminado en la primera ronda en Miami y la semana pasada en Montecarlo, pero el danés de 21 años se ha relanzado en Barcelona. En cuartos de final eliminó al vigente campeón Casper Ruud.

El domingo buscará el quinto título de su carrera, luego de no haber ganado ningún trofeo desde el torneo ATP 500 de Múnich en 2023. Después de un inicio de partido en el que ambos tenistas fueron sólidos en sus servicios, Rune empezó a poner en aprietos a Khachanov. En el séptimo juego, con marcador 3-3, logró el ‘break’ que le encaminó hacia el primer set, 6-3.

Khachanov, que aspiraba a una primera final en tierra batida en el circuito, siguió hundiéndose en la segunda manga, perdiendo su primer servicio en un juego en blanco. Luego de siete juegos consecutivos perdidos y con 3-1 en contra, el ruso pudo poner fin a la hemorragia, pero era ya demasiado tarde para detener a Rune.