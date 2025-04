Eduardo Vázquez y Nicolás Villalba, campeones en el remo argentino

Eduardo Vásquez se consagró campeón en la categoría 1x peso ligero sub 23, mostrando una técnica impecable y gran determinación en cada palada.

Por su parte, Nicolás Villalba tuvo una actuación sobresaliente, llevándose el oro en 1x completo sub 23, el oro en 2x sub 23 y una valiosa medalla de plata en 2- sub 23, confirmando su proyección internacional.

Ambos pertenecen al Club Nacional de Regatas El Mbiguá, el decano del remo paraguayo y pionero en la historia de este deporte en el país.

Los dos jóvenes talentos de la institución se subieron al podio en múltiples oportunidades, consolidando al Mbiguá como una cantera de alto rendimiento. Estos logros son el reflejo de un trabajo constante y apasionado que caracteriza al club desde sus orígenes.

Para quienes deseen formar parte de esta gran familia del remo, los entrenamientos se realizan de lunes a viernes de 16:00 a 18:00. Los interesados pueden obtener más información y contactarse a través de la cuenta de Instagram oficial del club: @remombigua1

Tanto Vázquez como Villalba están consolidando talento para lo que serán los Juegos Panamericanos Junior Asunción en agosto.