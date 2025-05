Baloncesto: Kings y Gold no fallan en la Liga

El miércoles, Colonias se impuso 93-58 al Sportivo Luqueño, en el juego de baloncesto disputado en Obligado. Los parciales fueron de 17-13, 28-14, 20-19 y 28-12.

El viernes, Olimpia Kings visitó y goleó 112-70 al San Alfonzo de Minga Guazú, que estableció ventaja en el primer chico, pero como ocurrió en el juego de primera ronda, fue declinando en los cuartos posteriores. Los chicos fueron de 25-25, 32-12, 29-22 y 26-11.

El otro partido de esta serie fue para el Campoalto, que le ganó 79-54 al Club Deportivo Central de Capiatá. Los parciales fueron de 28-15, 9-6, 23-8 y 19-25.

Por el Grupo A, el Club Atlético Ciudad Nueva cayó de local contra Félix Pérez Cardozo por 76-65. Los parciales fueron de 21-16, 15-15, 26-17 y 14-17.

El campeón Deportivo San José jugaba anoche contra Deportivo Amambay, en Pedro Juan Caballero, en juego que enfrentaba a los dos mejores de esa serie.

* Arranca nueva fecha. Colonias Gold recibirá a Central esta noche, a las 19:00, en Obligado.

Mañana jugarán: San José vs. Guaireña y Olimpia vs. Campoalto. El martes completan: Luqueño vs. San Alfonzo y Félix Pérez vs. Amambay.