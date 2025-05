A fondo con Alexander Männel: Salto directo al Panamericano Junior

Männel nació en Asunción, pero su formación tanto académica como deportiva lo realizó en Alemania, donde se descubrió que tenía raíces guaraníes para llevarle la opción de representar a Paraguay, lo cual aceptó y con gusto.

Lea más: Atletismo: Alexander Männel con grito de récord en EE.UU.

Origen guaraní

“Mi madre es paraguaya y mi padre alemán, yo nací en Asunción por eso digo que soy más paraguayo que alemán (risas), crecí en Düsseldorf, al oeste de Alemania, pero tengo toda mi familia en Asunción, abuelos, tíos y ahora con el deporte tengo la oportunidad de visitar más y me encanta ir”, comenzó diciendo Männel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tengo las dos nacionalidades, Alemania me quiso en su equipo, pero yo quería participar por Paraguay porque me da más oportunidades de ver mi familia, además tengo una historia en Alemania de chico era uno más y no me daban tanto apoyo, pero ahora de grande que soy bueno ya quieren que compita por ellos, pero me fui por Paraguay que apareció en el momento justo”, sostuvo.

Contacto con la Federación Paraguaya de Atletismo

“Mi papá hizo el contacto con la Federación Paraguaya, y ellos directamente me hablaron querían darme su apoyo, y eso me pareció mejor, por ello quiero ganar títulos con Paraguay y no para Alemania”. “Ya competí por Paraguay y estoy muy feliz de mi decisión y mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028”, dejó claro Alexander.

Sobre lo que vendrá, los Juegos Panamericanos Junior dijo: “Para los juegos comenzaré mi preparación en Alemania, recién en julio iré con todo el equipo paraguayo a un campamento en Bogotá, Colombia y espero poder después ganar la competencia”.

Acerca de su disciplina: “Lo del decatlón ya es seguro que competiré en Asu2025, además tengo muchas chances de ganar, creo que puedo ganarle a todos, tengo la oportunidad y voy a Asunción para demostrarlo”.

Preparación constante

“Todavía tengo mi temporada abierta tanto representando a Paraguay como también otras competencias en Alemania que estaré asistiendo para ir practicando antes de los Juegos”, comenta sobre su preparación.

Recientemente Alexander batió el récord nacional compitiendo por su universidad en EE.UU. en el que logró la altura de cinco metros: “Desde siempre me gustó el salto con garrocha, yo comencé muy joven, ahora eso es mi especialidad hacerlo y claro en el decatlón también ganaré mucho con la garrocha. Este deporte es muy especial cuando veo es algo impresionante, además notaron condiciones en mí por lo que trabajé más duro y ahora es mi evento favorito”.

Competidor valiente

Sobre las sensaciones de la competencia dijo: “En mi opinión todos los atletas tienen miedo, pero bueno así son las cosas, en el nivel alto que estamos acá con este deporte eso es lo que importa, yo cuando tengo adrenalina, en el momento de saltar a esa altura, cada atleta tiene tres veces, y esta vez que gané los cinco metros a mi solo me quedaba una eso fue lo que me generó adrenalina pero pasa al tiempo de correr y desaparece el miedo”.

“Dentro del decatlón lo que más me gusta obvio que la garrocha, pero también me voy por las vallas, porque es una disciplina a la que le tienen miedo porque todo puede pasar, se pueden caer, pero más allá de eso a mi me encanta correr como en los 200 y 400 metros”, concluyó.