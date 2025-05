Tenis: Rybakina-Samsonova, final en Estrasburgo

Rybakina, que sigue en busca de deshacerse de los fantasmas del pasado, cuando perdió en la final de 2020 ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-4, 1-6 y 6-2, se impuso a la brasilera, a su vez, novena cabeza de serie, por 7-6 (7) , 1-6 y 6-2, tras casi tres horas de encuentro.

Y es que la brasileña no fue una rival fácil de derribar. No por nada marchaba en el parcial de enfrentamientos entre ambas con ventaja 2-1. Además, pudo conservar diez de sus trece puntos de ‘break’, frente a los ocho de once que preservó Rybakina.

La falta de precisión fue lo que finalmente terminó por condenar a la tenista de Sao Paulo.

Por su parte, Samsonova se impuso a Collins por un cómodo 6-4 y 6-2 tras poco menos de hora y media de encuentro, lo que le permitió a la rusa acumular un segundo triunfo ante la tenista americana (2-0).

Collins no tuvo en el saque su mejor arma y, a costa de ello se vio obligada a decir adiós a la arcilla francesa, por tercer año consecutivo.

La pasada temporada se quedó a las puertas de llevarse la corona, ya que su compatriota Madison Keyes la echó en la final.