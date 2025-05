Swiatek recupera sensaciones en su estreno en Roland Garros

“No fue un partido fácil, ella jugó con mucha libertad. Sé que necesito ser más proactiva e intentar usar mis armas. Estoy contenta con mi rendimiento, hice un partido sólido”, señaló la cuatro veces campeona en París.

La polaca, de 23 años -24 el 31 de mayo-, se enfrentará en la próxima ronda a la británica Emma Raducanu (41ª), que batió a la china Wang Xinyu (43ª) ; 7-5, 4-6 y 6-3.

La ex número 1 mundial, que no ha ganado un solo torneo desde su tercer título consecutivo en la arcilla parisina, ha retrocedido al quinto puesto del ranking y no llega a su torneo preferido en las mejores condiciones.

Una derrota en la tercera ronda de Roma ante la estadounidense Danielle Collins (6-1 y 7-5) puso fin a las esperanzas de Swiatek de revalidar su título en el Foro Itálico, pocos días después de su derrota por un doble 6-1 ante Coco Gauff en las semifinales de Madrid.

En su debut en la Philippe Chatrier, la jugadora de Varsovia recuperó sensaciones ante Sramkova, quien le puso en problemas al inicio del segundo set con un break. Pero Swiatek empató rápidamente 3-3 antes de volver a ganar el saque de su oponente con 4-3 y dominar hasta el final del set.