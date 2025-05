Libertadores de Futsal FIFA: Ciclón de diez minutos

Este miércoles hay jornada de descanso para los clubes, ocho de los cuales vuelven a jugar este jueves, con la disputa de los cuartos de final de la Libertadores de futsal, y los no clasificados, que desde el viernes chocarán por juegos posicionales.

* Mágico último cuarto. Los últimos diez minutos de la complementaria fueron excepcionales para el team cerrista que nunca se rindió, encajando los 5 goles en el cuarto final del cotejo contra el 17 de Agosto de Villa Pueyrredón, team porteño que ya llegaba clasificado para disputar el juego contra los azulgranas.

Si bien el cuadro campeón de nuestro país goleó, los cerristas sudaron para llegar a la clasificación.

En alternativas cambiantes, el “17” fue con ventaja de entrada, desde los 13’ del primer tiempo (Lucas Suárez). La paridad de Cerro llegó en el peor momento, cuando estaba con 4 jugadores por la expulsión de su refuerzo chileno Javier Fuentealba, por medio de Jorge Espinoza, a los 30’ del complemento.

Luego, el portero y figura cerrista Marcio Ramírez puso el 2-1 para los paraguayos a los 32’ y tras el empate de los argentinos 2-2 a los 35’ (Ramiro Caresani), se desarmaron totalmente para que llegaran los otros 3 goles del Ciclón y se cerrara el marcador, por intermedio de Emerson Méndez (36’), Pedro Pascottini (36’30”) y Enmanuel “Yiyi” Ayala (37’).

Joinville Krona el rival azulgrana

El duro rival de los azulgranas será el conjunto brasileño del Joinville Esporte Clube Futsal/Krona, que quedó segundo en el Grupo C.

El cuadro catarinense, con la clasificación ya asegurada, cayó 3-0 sorpresiva y contundentemente contra Peñarol de Uruguay, que finalmente lideró su serie.

* Afemec no consiguió avanzar. El cuadro de Afemec, curiosamente puntero invicto de la Liga Premium local, perdió sus tres partidos. Ayer sufrió una nueva derrota al enfrentar al chileno Colo Colo, por el marcador de 6 goles contra 4. Los “educadores” perdieron sus otros dos partidos contra el Magnus de Brasil y Sabaneros de Colombia.

* Cruces de cuartos de final. Los partidos de cuartos de final, este jueves, serán: Magnus Futsal vs. 17 de Agosto, Centauros de Venezuela vs. Fantasmas de Bolivia, Peñarol de Uruguay vs. Sabaneros de Colombia y Cerro Porteño vs. Joinville/Krona.