El hándbol rumbo a los Panamericanos ASU25: Varones se preparan en Brasil

Los juniors albirrojos, que se encuentran acompañados por el cuerpo técnico, el apoyo de dirigentes y los logísticos, disputaron por ahora dos amistosos de hándbol contra los equipos de São Caetano y Taubaté, como parte del Operativo Juegos Panamericanos Asunción 2025.

Lea mas: Juniors, amistosos en Brasil

El primer partido amistoso tuvo lugar el martes, con resultado adverso para los paraguayos, pero sirviendo para afinar los aspectos técnico-tácticos por parte del adiestrador Marcelo Ojeda.

Los albirrojos dieron todo, cayendo por estrecho margen, por el score de 26-22.

El segundo cotejo amistoso tuvo lugar este jueves, enfrentando al local Handebol Taubaté.

Nuevamente los guaraníes sufrieron una derrota, pero peleando al igual que en el primer encuentro, los paulistas se impusieron por poco, 33-30.

En principio los muchachos tenían en agenda otros amistosos, contra São José y Guarulhos.

* Otras preselecciones. Varias preselecciones se están activando con miras a sus respectivos compromisos internacionales.

En cuanto a los mayores varoniles, el adiestrador Víctor Figueredo oficializó la lista de atletas convocados para las prácticas con miras al Sur Centro SCA 2026, que será clasificatorio al Mundial de Alemania 2027.

La presentación de la Masculina Senior se lleva a cabo este jueves, en el polideportivo de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH).

En principio, Figueredo citó a 46 atletas. También componen el cuerpo técnico el asistente técnico Javier Ramírez, el preparador físico Rodrigo Rojas y Aarón Méndez.

En cuanto a la selección femenina, consiguieron su clasificación al mundial de Alemania y Países Bajos 2025 ganando el repechaje en Colombia, adjudicándose el cuarto cupo, y sumándose a Brasil, Argentina y Uruguay. Esta cita ecuménica será entre noviembre y diciembre próximos.

También trabajan las preselecciones Sub 15, Sub 13 femeninas, Sub 14 masculina.