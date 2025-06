Futsal FIFA: La Premium está devuelta

Este viernes se disputarán cinco partidos de futsal, quedando para el sábado el choque estelar, precisamente, entre Cerro Porteño y Afemec.

Lea mas: Olimpia, escolta

En la vanguardia del certamen están los “educadores”, que quieren reivindicación luego de quedar últimos (entre 12 clubes) en la Libertadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su escolta son los azulgranas, que buscarán acercarse al puntero, en el choque pactado para las 14:00 en el polideportivo del Sol de América (en directo por TV).

* Juegos de hoy. Este viernes se disputarán: 3 de Mayo vs. Sport Colonial (en cancha de 3 de Mayo), Exa Ysaty vs. Presidente Hayes (polideportivo Afemec), Olimpia vs. San Cristóbal (Olimpia Sacramento), Campoalto vs. Star’s Club (Sport Colonial) y Recoleta FC vs. Humaitá (Recoleta).