Natación: La canadiense Summer McIntosh establece un nuevo récord del mundo de los 400 libre

McIntosh, cuádruple medallista en los pasados Juegos Olímpicos de París, rebajó en 1.20 segundos la anterior plusmarca universal en posesión de la australiana Ariarne Titmus con un con un crono de 3:55.28 desde julio del año 2023.

“Sabía que mi entrenamiento había sido muy bueno en los últimos meses y que podía hacer algo especial, pero no pensé que se traduciría en esos 3:54.1”, señaló McIntosh tras la prueba.

De este modo, Summer McIntosh, que se convirtió en la primera mujer en la historia en bajar de la barrera de los 3:55 minutos, recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de todos los tiempos, que ya ostentó en marzo de 2023 cuando fijó un nuevo récord del mundo con una marca de 3:56.08 minutos.

Una plusmarca que apenas le duró cuatro meses a la canadiense, de tan sólo 18 años, tras ver como la australiana Titmus nadaba en 3:55.38 en la final de los 400 libre de los Mundiales de Fukuoka.

Tope mundial que la canadiense recuperó este domingo en una final de los ‘trials’ en la que McInstosh voló en los segundos 200 metros.

“Me sentí muy fuerte en todo momento y eso nunca me había pasado en los 400 libres. En los últimos 100, normalmente me duele mucho, pero esta vez al pasar por los 200 me encontraba muy bien”, explicó la canadiense.

Una actuación que sitúa a Summer McIntosh, que en los pasados Juegos Olímpicos de París tuvo que conformarse con la medalla de plata tras la australiana Ariarne Titmus, como la máxima favorita para alzarse con el triunfo en los 400 libre en los Mundiales que se disputarán este verano en Singapur.

Un oro que ya logró el pasado mes de diciembre en Budapest en los Mundiales de piscina corta en los que adornó su triunfo en la final de los 400 libre con un nuevo récord del mundo en piscina de 25 metros con un tiempo de 3:50.25 minutos. EFE