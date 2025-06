Chet Holmgren: “Siempre intento mejorar en el siguiente partido, haya jugado bien o no”

“No quieres enredarte tanto emocionalmente como para que no puedas procesar por qué sucedieron las cosas, sean buenas o malas. Pero también tienes que tener cierto nivel de compromiso. Si simplemente te da igual, tampoco creo que eso sea bueno”, comentó en una rueda de prensa sobre cómo reacciona a un mal partido.

Lea más: Oklahoma responde con autoridad

“Diría que tengo un buen punto medio: no me dejo llevar demasiado por las emociones, pero sí me importa lo suficiente como para intentar mejorar siempre en el siguiente partido, haya jugado bien o no”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Holmgren fue uno de los señalados en el desastre de los Thunder del jueves, que perdieron por una canasta en el último segundo de Tyrese Haliburton. El pívot solo pudo aportar 6 puntos con un penoso 2 de 9 en tiros.

Pero este domingo dio un paso al frente y logró 15 puntos (6 de 11 en tiros) y 6 rebotes. Metió 9 de sus puntos en el primer cuarto y llegó al descanso con 11.

Los Thunder reaccionaron este domingo con autoridad, se impusieron a los Pacers por 123-107 y empataron 1-1 las Finales de la NBA.

La serie por el anillo viaja ahora a Indianápolis, donde los Pacers intentarán defender el factor cancha en el tercer y cuarto partido, que se disputarán el 11 y el 13 de junio, respectivamente. EFE