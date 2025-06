Baloncesto: Cuadrangular de la Liga

Deportivo San José recibirá a Colonias Gold en el polideportivo “León Coundou” para el encuentro de baloncesto.

Por su parte, Olimpia Kings hará lo propio con Félix Pérez Cardozo, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos partidos se iniciarán a las 20:00.

* Copa Comuneros. Guaireña Basket Club sumó este domingo su primer triunfo del año (contando su participación en la Primera Etapa de la Liga Nacional) en el inicio de la Copa Comuneros, venciendo 89-53 a San Alfonzo de Minga Guazú. El partido se llevó a cabo en el polideportivo de Paraguarí.

Este martes prosigue la Copa Comuneros, que volvió luego de un paréntesis de 10 años.

Los partidos previstos son: Sportivo Luqueño vs. Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero, Deportivo Campoalto vs. Guaireña y Atlético Ciudad Nueva vs. San Alfonso.

El único equipo que inició la Liga Nacional y que no pudo clasificar a ninguno de los torneos en disputa es el Club Deportivo Central de Capiatá.

Apoyo a Rowing Club

La Comisión Directiva del Athletic Rowing Club agradeció el apoyo de Olimpia, San José, FPC, Amambay, Ciudad Nueva, Colonias Gold, Libertad, por la situación de la institución.

Actualmente, las instalaciones del club están siendo manejadas por personas ajenas a la reconocida entidad consustanciada con el baloncesto paraguayo desde sus mismos inicios.

La Directiva emitió un manifiesto señalando la “ocupación irregular” del club por parte de una empresa privada, y están con acciones legales para volver a recuperar las instalaciones y volcarse de lleno a la práctica del baloncesto.

El Rowing es una de las instituciones fundadoras de la primera entidad del básquetbol en nuestro país (Asociación Deportiva de Baloncesto) y consiguió cuatro campeonatos en la Primera División (1939, 1941, 1945, 1989) y una en el Ascenso (2015).