Sabalenka sigue con su sueño intacto y avanza en Wimbledon

Sabalenka, número uno y principal favorita al título, salvó un día de nervios en la pista central ante una tenista a la que le gusta Wimbledon, siendo cuartofinalista en individuales en 2022 y semifinalista en dobles un año más tarde.

La checa no cedió su saque ni una vez ante una de las restadoras más poderosas del circuito hasta que dispuso de 5-6 y servicio para llevarse el primer set. Ahí, la presión de tener a merced a Sabalenka entró en juego y Bouzkova no sólo no cerró el parcial, sino que lo perdió en el posterior desempate.

Bouzkova no le perdió la cara al encuentro y mantuvo la compostura hasta el 2-2 del segundo set, cuando una nueva rotura acabó de inclinar el encuentro para una Sabalenka que, cuanto volvió a lucir el sol en Londres, después de una mañana pasada por agua, se desquitó de sus nervios y volvió a ejercer como candidata número uno al título.

De entre toda la quema de cabezas de serie y ‘top ten’, entre las que han caído Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Coco Gauff y Paula Badosa, Sabalenka se mantiene entera en su aventura de conquistar un cuarto Grand Slam y el primero fuera del cemento de Melbourne y Nueva York.

La bielorrusa se medirá ahora a la ganadora del interesante duelo entre la mejor raqueta británica, Emma Raducanu, y la campeona del torneo en 2023, Marketa Vondrousova.