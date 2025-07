Sinner avanza a octavos en busca de su primer título en Wimbledon

El jugador español de 28 años, 52º del ranking mundial, nada pudo hacer ante el italiano, que se impuso en poco menos de dos horas y se une de esta forma en la cuarta ronda al español Carlos Alcaraz, segundo jugador mundial, que logró el pase el viernes.

El italiano, de casi 24 años, rindió homenaje a Martínez, que tuvo que recibir atención médica en alguna fase del partido, debido a problemas en un hombro. “Obviamente estoy muy feliz, pero creo que todos vimos que él estaba teniendo problemas con su hombro”, dijo Sinner.

“Él no podía sacar muy bien. Especialmente en esta superficie, cuando no sacas bien, no es fácil jugar”, añadió Sinner. En esta primera semana de Wimbledon, si el italiano ha ganado todos sus partidos en tres sets, cediendo solo 17 juegos, Alcaraz tuvo que llegar a cinco y cuatro mangas en la primera y tercera rondas.