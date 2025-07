Futsal FIFA: Ocho equipos en carrera

Los dos mejores en sus respectivos grupos en el torneo de FUTSAL FIFA fueron: Afemec y Deportivo Campoalto (Grupo A), Olimpia y Star’s Club (Grupo B), Cerro Porteño y San Cristóbal (Grupo C).

Los dos mejores terceros resultaron: Recoleta FC (B) y Exa Ysaty (C), que tuvieron mas puntos acumulados que el Deportivo Humaitá, incluyendo las puntuaciones de la primera etapa, según el reglamento en el ítem de sistema de campeonato.

* Los cruces. Los partidos correspondientes a los cuartos de final serán de ida y vuelta:

Afemec vs. Exa Ysaty, Olimpia vs. Recoleta FC, Cerro Porteño vs. Campoalto y Star’s Club vs. San Cristóbal.

* Últimos resultados. Los resultados de la 3ª fecha de revanchas de la Liguilla, disputados el viernes, fueron: Afemec 9-3 Hayes, Campoalto 7 -2 Humaitá (Grupo A);

Recoleta FC 1-8 Olimpia, Colonial 2-4 Star’s Club (Grupo B);

San Cristóbal 1-6 Cerro, 3 de Mayo 5-5 Exa Ysaty (Grupo C).