Ons Jabeur anuncia un descanso indefinido del tenis por su salud mental

“En los dos últimos años me he esforzado mucho, he luchado contra las lesiones y me he enfrentado a muchos retos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento feliz en la pista”, anunció en un mensaje en sus redes sociales.

Tras una carrera marcada por las lesiones en los últimos años, Jabeur, de 30 años, tuvo que retirarse del Abierto de Estados Unidos en 2024 por una lesión de hombro y renunciar a disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 para evitar una posible complicación de rodilla.

“El tenis es un deporte precioso. Pero ahora mismo, creo que es hora de dar un paso atrás y, por fin, ponerme a mí primero; de presumir de sanar y de re-descubrir la alegría de vivir sencillamente”, reflexionó.

Por último, dedicó unas líneas a sus seguidores, a los que agradeció el cariño mostrado y prometió seguir “conectados” de alguna forma: “Gracias a todos mis seguidores por entenderlo. Vuestro apoyo y cariño significan mucho para mí. Lo llevo siempre conmigo. Incluso cuando esté fuera de la pista, seguiré estando cerca y conectada de otras maneras, y compartiré mi camino con vosotros”. EFE