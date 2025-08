Fútbol de salón: Penúltima ronda del “B”

Tras la culminación de las fechas correspondientes a las revanchas del salonismo, se jugarán los octavos de final.

Los partidos que se disputarán este martes, desde las 21:00, son: Nuestra Señora de la Asunción Club vs. Artemios FC (en directo por la TV), Atlético La Merced vs. Simón Bolívar y Villeta FC vs. Primor.

El líder de la serie, 29 de Setiembre tiene fecha libre.

En este grupo quedan dos fechas, incluyendo la de este martes.

* Puntuaciones. Por la Serie A, las puntuaciones están así, faltando una fecha: Deportivo Atenas 18, 12 de Junio y Sportivo José Meza 10 (clasificados), Fomento de Barrio Obrero 8, San Antonio 6 y Atlético Occidental 2 (eliminado).

En la Serie B: 29 de Setiembre 14 puntos, NSA Club y La Merced 13 (clasificados), Artemios 12, Simón Bolívar 10, Villeta 7 y Primor 3 (los dos últimos quedaron fuera de carrera).