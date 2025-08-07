Futsal FIFA: Semifinales Premium

Los juegos semifinales por el principal torneo de futsal se jugarán el sábado, en el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

En primer turno, al mediodía, juegan San Cristóbal vs. Afemec. En el choque de fondo de la jornada jugarán Cerro Porteño y Olimpia, a partir de las 15:00.

Los mejores ubicados en las etapas anteriores son Afemec y Olimpia. Los “educadores” son favoritos contra los “santos”, sin embargo, el choque entre los clásicos rivales, azulgranas y franjeados, será parejo.

Este año, la Premium tuvo un interesante sistema de campeonato, con la primera etapa de “todos contra todos”, una segunda etapa de “liguilla” con lo que se logró que los 12 clubes tuvieran la oportunidad de tener más participación. La tercera etapa fue de cuartos de final.

<b>Otros torneos</b>

Están en plena disputa los certámenes de la División de Honor y la Primera, esta última arrancó este miércoles, con inauguración en cancha de General Genes.

Los resultados por la Fecha 1 de la Primera, fueron: General Genes 8-0 Fulgencio Yegros, Fomento de Fátima 2-(2) 3 de Noviembre, Jóvenes Unidos 6-3 Atlántida SC y Universidad Americana 2-2 Oriental. Tuvo libre: Gaspar Rodríguez de Francia.

Por otra parte, la Fecha 6 de la División de Honor se jugará esta noche: San Gerónimo vs. Deportivo Sajonia, Tte. Rojas Silva vs. Cnel. Escurra, At. Ameliano vs. Filosofía y Santaní vs. Villa Virginia. Tendrá fecha libre: Fernando de la Mora.