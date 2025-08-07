Un “Yacaré” suelto en Asu2025: Las selecciones de rugby seven están alistados para el desafío continental

Las selecciones nacionales de rugby seven masculino y femenino –Yacarés– ya están listas para el desafío de los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025 que se inicia este sábado 9 con varias competencias a la mañana y el certamen inaugural desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco.