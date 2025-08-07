Un “Yacaré” suelto en Asu2025: Las selecciones de rugby seven están alistados para el desafío continental

Las Yacaré estarán en el Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil y México el próximo sábado 16 de agosto.
Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior
El primer partido de las chicas será frente a Estados Unidos a las 10:36, posteriormente frente a Brasil a las 15:14 y cerrará la etapa preliminar a las 18:25 ante México, todos los encuentros en el estadio Héroes de Curupayty.
De avanzar la fase de Grupos entre las dos primeras avanzan a las semifinales de lo contrario competirán por puestos, el domingo 17.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La delegación paraguaya femenina está compuesta por: Tatiana Beatriz Morales Solís, Maia Rolín Gómez, Milena Cabrera Vargas, Fabiola Molinas, Louissana Ayala, Kiara Roa Irala, María Cinthya López Escobar, Camila Alejandra Molinas Bareiro, Ania Lorena Niveyro Hatchondo, Aracelly Montserrath Ríos Salas, Marian Romina Ríos Benítez, Flavia Gabriela Ríos Fernández.
En cuanto a los Yacaré, forman parte del Grupo A con Trinidad y Tobago, Bermudas y Argentina. Los duelos de los albirrojos será ante Trinidad y Tobago, a las 10:58, luego frente a Bermudas a las 16:13 y cerrará ante los Pumitas de Argentina a las 19:31.
Todos los partidos tienen una duración de siete minutos por etapa por lo que hay varios encuentros en un solo día. Al igual que las chicas los primeros dos avanzan a las semis y si no, van por los puestos el domingo 17.
La lista de los chicos la conforman: Kevin Grau, Benjamín Blaires, Rodrigo Robadin, Giovanni Paolo Javier Salgueiro Villamayor, Brígido Matías Alcaraz Segovia, Matías David Marecos Paredes, Fernando Pérez, Enzo Villamayor Díaz de Bedoya, Marco Peralta Dionisi, Maximiliano Rubin Ramírez, Sergio González y Manuel Amarilla Vargas.