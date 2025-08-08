Examen de handbol en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025

El hándbol ha crecido mucho en los últimos años y las Guerreras albirrojas adultas son el estandarte del país, con participación mundialista.

En cuanto al equipo de chicas y muchachos para estos juegos, los coaches Marizza Faría y Marcelo Ojeda se han esmerado para tener en un team entrenado, competitivo y comprometido con el objetivo.

* Los atletas. El team femenino lo componen: María Quiñónez, Anna Macke, Vannia Recalde, Ahinara Lombardo, Ximena Palma, Karen Cantero, Giovana Silva, Luana Pérez, Milagros Samaniego, Thiara Villasboa, Renata Sosa, Fiorella Enriquez, María Arzamendia y Victoria Pellegrini.

En el masculino están: Samuel Alarcón, Martín González, Juan Florentín, Enzo Acosta, César Cáceres, Adrián Matthias, Alberto Lugo, José Barrios, Hugo Giménez, Robert Montiel, Luis Vera, Fabián Corvalán, Javier Martínez y Víctor Ríos.

* Programa del balonmano. El certamen de hándbol incursionarán en primer turno las selecciones femeninas, mientras las masculinas lo harán la siguiente semana.

Las Guerreritas, que se encuentran en el Grupo B, debutarán el domingo, a las 19:30, frente a EE.UU. en el SND Arena. Antes jugarán Chile vs. Uruguay a las 17:00.

Los otros compromisos para las chicas guaraníes serán contra Uruguay el lunes y ante Chile al día siguiente.

En el Grupo A están: México, Cuba, Brasil y Argentina. El juego inaugural será Brasil vs. México, a las 09:00, luego Argentina vs. Cuba a las 11:30. Avanzan de fase los dos mejores, rumbo a semifinales.

En la rama varonil, los juegos arrancarán el domingo 17. Paraguay conforma el Grupo A, junto a Argentina, Uruguay y Cuba.

En el Grupo B se cruzarán Brasil, Chile, México y Estados Unidos.

En la fecha inaugural animarán Brasil vs. México desde las 09:00 y luego EE.UU. vs. Chile, a las 11:30. Por el “A”, jugarán Argentina vs. Cuba a las 17:00 y Paraguay vs. Uruguay a las 19:30.

Los otros juegos de los albirrojitos serán contra Argentina, el lunes, y, frente a Cuba, el martes. Todos los partidos de las selecciones paraguayas serán a las 19:30.

* Jornada inaugural. El sábado arrancan los juegos en horario matutino, con el remo, desde las 08:00 en la Bahía de Asunción.

En horario vespertino hay actividad del Tiro, con el skeet, en el polígono de tiro del COP, a partir de las 08:30.

A las 19:30 serán los actos inaugurales en el Defensores del Chaco.