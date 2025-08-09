Asu2025: Arranca el sueño de América con Nicole Martínez a la cabeza

Todo el esfuerzo, las ganas y la emoción se verán desde hoy con las primeras competencias como el remo y el tiro deportivo, ambos por la mañana (ver infografía).

A primer turno, la vigente campeona Nicole Martínez entrará en acción desde las 08:00, en la primera serie de la modalidad 1xW; mientras que a las 08:45 los atletas Alejo Giménez y Gabriel Yser en el 2xM, las regatas en la bahía de Asunción.

El Defensores, de gala

El estadio Defensores del Chaco será testigo del acto inaugural de los Juegos Panamericanos Junior Asunción desde las 19:00 con varios condimentos.

El centro de atención estará puesta en el encendido del pebetero, el recorrido de las 41 delegaciones.

El Team Paraguay estará encabezado por los abanderados Lars Flaming (atletismo) y Nicole Martínez (remo), ambos de 22 años.

Mientras que otros atletas de renombre portarán el Fuego Panamericano.

También se tendrá un show artístico con cientos de bailarines, donde se vibrará con el himno de Asu2025 “Seremos leyenda” en el que varios artistas nacionales componen la canción.

El cantante argentino Thiago PZK es el artista internacional que moverá las tribunas del emblemático defensores.

También se espera un show de 1.000 drones que marcará un estilo único en el continente.

Bienvenida a delegaciones

Este viernes, en un emotivo acto el Comité Organizador y Panam Sports, en la Plaza de las Banderas del Comité Olímpico Paraguayo (COP) se realizó la bienvenida a las 41 delegaciones deportivas panamericanas que estarán compitiendo en los Juegos.

En el evento se izaron las distintas banderas y un reconocimiento a los jefes de misión de cada país.