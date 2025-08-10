Asu2025: Colorida inauguración con un espectáculo único en nuestro país

El acto de apertura, llevado a cabo en un escenario totalmente repleto, estuvo encabezado por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Además, el presidente de la República, Santiago Peña, su esposa, la primera dama Leticia Ocampos (quienes fueron fuertemente abucheados), y el copresidente del comité organizador de Asu2025 y titular de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, César Ramírez.

Tras la presentación de los atletas representantes de cada una de las 41 delegaciones participantes del continente, el cielo de Asunción se engalanó con figuras representativas de Paraguay hechas por cientos de drones, espectáculo que el público celebró con ovaciones y mucha alegría.

La ceremonia fue el perfecto motivo para que los paraguayos exhibieran ante el mundo la belleza de su país, con muestras de su exuberante geografía y variedad cultural, acompañadas de imágenes aplaudidas a rabiar por cada uno de los presentes en el histórico escenario de fútbol.

Las presentaciones musicales, a cargo de artistas como Jaguaretei23, Yamila Ruiz, Lia Love, Yungcxrd, Oudi the Kidd, Tekovete, Jazmín del Paraguay y Néstor Ló, en las que los ritmos modernos se mezclaron con aires tan paraguayos, como Recuerdos de Ypacaraí y El Pájaro Choguy, configuraron la antesala a la parte más formal de la ceremonia, en donde varios deportistas locales que representaron al país en justas panamericanas desde Indianápolis 87 hasta la fecha, llevaron los estandartes hasta el centro del enorme escenario.

Como colofón de las solemnidades, el presidente Peña declaró abiertos los juegos y se prendió el fuego.

La llama de los Panamericanos Junior fue encendida por un grupo de deportistas paraguayos encabezados por Nicole Martínez, máxima figura del remo guaraní, en la que se fincan esperanzas de medallas para el país anfitrión.

La fiesta terminó con el show del cantante argentino Tiago PZK, que hizo literalmente saltar al Coloso de Sajonia.