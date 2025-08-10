Polideportivo

Asu2025: Intensa jornada en la agenda del domingo

Una cargada y atractiva agenda con varios deportes tendrá este domingo los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 que se iniciará desde las 08:00.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 23:54
La remera paraguaya Nicole Martínez en la Eliminatoria del remo femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
La remera paraguaya Nicole Martínez (22 años) buscará el oro este domingo.@coparaguay

La principal atracción está fijada con la posibilidad de la remera paraguaya Nicole Martínez de conquistar el oro en la bahía de Asunción

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Además del remo, también entran en acción varios deportes en la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo y Aguavista de Encarnación.

Programa Asu2025

Domingo 10 de agosto

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

8:15 Remo: Nicole Martínez por el oro BA

8:30 Tiro deportivo: Pistola mas. COP

8:45 Remo: Dos sin timonel: Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi (por podio) BA

9:00 Bádminton: ind. mas. Ronda 32 SND

Ciclismo: BMX Freestyle fem COP

Ciclismo: Mountain Bike fem final AVE

Ciclismo: contrarreloj fem final CA

Esgrima: espada fem. individual SND

Natación: series COP

Tiro con arco COP

10:15 Remo: cuatro sin timonel fem. final BA

10:30 Judo: preliminares COP

10:35 Esgrima: sable mas. individual SND

10:45 Remo: ocho masculino. Final BA

11:00 Bádminton: ind. mas. Ronda 32 SND

Ciclismo: Mountain Bike mas final AVE

11:30 Ciclismo: contrarreloj mas. final CA

11:40 Esgrima: espada fem. individual SND

Skateboarding: Street fem. semifinal COP

13:00 Bádminton: ind. fem. Ronda 32 SND

Esgrima: sable mas. individual SND

14:00 Ciclismo: BMX Freestyle mas COP

14:05 Esgrima: espada fem. ind. Cuartos SND

14:10 Esgrima: espada fem. ind. semifinal SND

14:40 Esgrima: sable mas. ind. Cuartos SND

14:50 Skateboarding: Street mas. semifinal COP

15:00 Judo: bronce y finales COP

15:45 Esgrima: sable mas. ind. semifinal SND

16:00 Bádminton: dobles mixto Ronda 32 SND

17:10 Esgrima: espada fem. ind. final SND

17:50 Esgrima: Florete ind. mas. final SND

18:00 Natación: finales: 100 m pecho, 200 m mariposa; 400 m libre y relevo 4x100 libre COP

19:00 Bádminton: dobles mixto Ronda 32 SND

19:30 Balonmano: Paraguay-EE.UU. Grupo B SND

Hockey: Paraguay-EE.UU. Grupo A COP

20:30 Vóley pista: Paraguay-Costa Rica Femenino Grupo A COP

Referencias

SND: Seretaría Nacional de Deportes

COP: Comité Olímpico Paraguayo

BA: Bahía de Asunción

AVE: Aguavista - Encarnación

CA: Costanera de Asunción

Horario sujeto a cambios

Enlace copiado