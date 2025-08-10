Asu2025: Intensa jornada en la agenda del domingo

La principal atracción está fijada con la posibilidad de la remera paraguaya Nicole Martínez de conquistar el oro en la bahía de Asunción
Además del remo, también entran en acción varios deportes en la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo y Aguavista de Encarnación.
Programa Asu2025
Domingo 10 de agosto
8:15 Remo: Nicole Martínez por el oro BA
8:30 Tiro deportivo: Pistola mas. COP
8:45 Remo: Dos sin timonel: Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi (por podio) BA
9:00 Bádminton: ind. mas. Ronda 32 SND
Ciclismo: BMX Freestyle fem COP
Ciclismo: Mountain Bike fem final AVE
Ciclismo: contrarreloj fem final CA
Esgrima: espada fem. individual SND
Natación: series COP
Tiro con arco COP
10:15 Remo: cuatro sin timonel fem. final BA
10:30 Judo: preliminares COP
10:35 Esgrima: sable mas. individual SND
10:45 Remo: ocho masculino. Final BA
11:00 Bádminton: ind. mas. Ronda 32 SND
Ciclismo: Mountain Bike mas final AVE
11:30 Ciclismo: contrarreloj mas. final CA
11:40 Esgrima: espada fem. individual SND
Skateboarding: Street fem. semifinal COP
13:00 Bádminton: ind. fem. Ronda 32 SND
Esgrima: sable mas. individual SND
14:00 Ciclismo: BMX Freestyle mas COP
14:05 Esgrima: espada fem. ind. Cuartos SND
14:10 Esgrima: espada fem. ind. semifinal SND
14:40 Esgrima: sable mas. ind. Cuartos SND
14:50 Skateboarding: Street mas. semifinal COP
15:00 Judo: bronce y finales COP
15:45 Esgrima: sable mas. ind. semifinal SND
16:00 Bádminton: dobles mixto Ronda 32 SND
17:10 Esgrima: espada fem. ind. final SND
17:50 Esgrima: Florete ind. mas. final SND
18:00 Natación: finales: 100 m pecho, 200 m mariposa; 400 m libre y relevo 4x100 libre COP
19:00 Bádminton: dobles mixto Ronda 32 SND
19:30 Balonmano: Paraguay-EE.UU. Grupo B SND
Hockey: Paraguay-EE.UU. Grupo A COP
20:30 Vóley pista: Paraguay-Costa Rica Femenino Grupo A COP
Referencias
SND: Seretaría Nacional de Deportes
COP: Comité Olímpico Paraguayo
BA: Bahía de Asunción
AVE: Aguavista - Encarnación
CA: Costanera de Asunción
Horario sujeto a cambios