Asu2025: El ciclismo empezó con altibajos

El punto alto del ciclismo nacional nuevamente llegó de la mano de Carlos Domínguez, quien representó a Paraguay en la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.

Aunque no logró sumar una medalla, se ubicó en el octavo puesto de la clasificación general entre 19 competidores que participaron en la prueba disputada en la mañana de este domingo.

Tras completar la carrera, Domínguez expresó su felicidad por representar al país, pero también se mostró autocrítico al definir el resultado como “un amargo octavo puesto”. Aun así, destacó su satisfacción por la actuación, ya que mejoró su marca con respecto a la obtenida en el Panamericano de Uruguay, el pasado abril.

“La crono de hoy fue una de las más duras y la mejor que he tenido hasta ahora. El retorno por la costanera fue bastante exigente por el viento, pero son cosas que hay que sobrellevar en una competencia”, señaló.

En su debut en la contrarreloj de 40 kilómetros, disputada en la costanera de Asunción, Domínguez (21) registró un tiempo de 52:01.26, logrando un promedio competitivo y posicionándose entre los mejores de la región. Ahora se prepara para competir este martes en la modalidad de pista y cerrará su participación el próximo domingo en la prueba de ruta.

MEDALLISTAS DE LA CRONO MASCULINO

ORO- Samuel Flores – Colombia - 49:09.13

PLATA – José Prieto – México - 49:23.25

BRONCE – Juan Quintero – Colombia 49:40.02

Paralelamente, en Encarnación, se desarrolló la prueba de MTB-XCO, donde los representantes nacionales Jhosue Moreno (20) y Elías Armoa (18) no pudieron completar el recorrido, quedando fuera de competencia.

En el BMX Freestyle, Paraguay tampoco logró avanzar a la segunda ronda. Michael Warkentin (16) finalizó en la novena posición en la primera ronda, quedando a las puertas del pase entre los ocho mejores.

CALENDARIO ASU2025 – CICLISMO

Ciclismo BMX Freestyle – Lunes 11 agosto, sin participación Paraguaya

Ciclismo Pista – 12,13,14,15 agosto, debut del Team Paraguay

Ciclismo Ruta – 17 agosto, con representantes del Team Paraguay

Ciclismo BMX Racing – Jueves 28 agosto, debut del Team Paraguay