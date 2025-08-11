ASU2025: Paraguay finaliza quinto en la final de 8 con timonel masculino

La Bahía de Asunción volvió a vibrar este domingo con la final del 8 con timonel masculino Sub-23, en el marco de los II Juegos Panamericanos Júnior ASU 2025. El equipo paraguayo, conformado por Nicolás Villalba, Nicolás Invernizzi, Gabriel Yser, Alejo Giménez, Gonzalo Ruiz, Jorge Pettengill, Santino Ortega y Anthony Madan, junto al timonel Juan Iglesias, culminó en el quinto lugar con un tiempo de 5:57.32.En una regata marcada por la intensidad y la potencia de los equipos participantes, Chile se consagró campeón con una actuación impecable, sumando su tercera medalla de oro y alcanzando su quinto podio en la disciplina de remo durante estos Juegos. El equipo chileno impuso un ritmo sólido desde la largada, manteniendo la delantera hasta cruzar la meta.Para el remo paraguayo, este quinto puesto en la prueba más exigente del programa representa un paso importante en su desarrollo, al competir de igual a igual frente a potencias de la región.

