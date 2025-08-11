Mundial de Eslovenia: Elisa Núñez con gran regata

La atleta del Team Paraguay y de El Mbiguá, se ubicó 29° de la Flota Esmeralda. En una de las regatas fue 11ª, haciendo historia en la categoría.

La atleta ya recibió invitaciones para entrenar con equipos de Israel, México, Argentina y EE.UU.

Elisa señaló que ir a un mundial por segunda vez le hizo sentir “muy bien porque tuve muy buena actuación. Conocí mucha gente y aprendí cosas nuevas que me van a servir para el futuro. Lo complicado en las regatas es la largada con tantas embarcaciones”.

Finalizó: “Fue progreso muy grande comparando el mundial pasado. En la próxima me gustaría quedar entre los primeros de la flota bronce o mitad de plata”.

