Mundial de Eslovenia: Elisa Núñez con gran regata

La regatista Elisa Núñez (14 años) realizó la mejor actuación para el país en vela infantil en el Campeonato Mundial de Optimist de Eslovenia 2025.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 22:19
Elisa Núñez, con un prometedor futuro en las regatas. Ya compitió dos veces en mundiales de Optimist. Pedro Gonzalez
Elisa Núñez, con un prometedor futuro en las regatas. Ya compitió dos veces en mundiales de Optimist. Pedro Gonzalez

La atleta del Team Paraguay y de El Mbiguá, se ubicó 29° de la Flota Esmeralda. En una de las regatas fue 11ª, haciendo historia en la categoría.

La atleta ya recibió invitaciones para entrenar con equipos de Israel, México, Argentina y EE.UU.

Elisa señaló que ir a un mundial por segunda vez le hizo sentir “muy bien porque tuve muy buena actuación. Conocí mucha gente y aprendí cosas nuevas que me van a servir para el futuro. Lo complicado en las regatas es la largada con tantas embarcaciones”.

Finalizó: “Fue progreso muy grande comparando el mundial pasado. En la próxima me gustaría quedar entre los primeros de la flota bronce o mitad de plata”.

