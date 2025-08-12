Asu2025: Fiorella Gatti clasifica a semifinales y asegura medalla para el Team Paraguay

La paraguaya Fiorella Gatti (17 años) tuvo una excepcional jornada este lunes en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 donde se instaló en las semifinales del singles femenino en squash, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).