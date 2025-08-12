Asu2025: Fiorella Gatti clasifica a semifinales y asegura medalla para el Team Paraguay

Gatti, bicampeona sudamericana, eliminó a Tabita Gaitán de Guatemala por el score de 3-0 (11-5, 11-4 y 11-2).
Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior
Anteriormente en la ronda 16 eliminó a la ecuatoriana Rafaela García por 3-0 (11-5, 1-5 y 11-7).
Fio competirá este martes desde las 10:00 frente a la mexicana Mariana Narváez nuevamente en la SND. De avanzar a la final será esta misma tarde desde las 18:00.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En cuanto a los otros representantes del Team Paraguay Nicole Krauch ganó en la ronda de 16 a Eboni Atherley de Barbados por 3-0 y avanzó a cuartos donde fue eliminada por la brasileña Laura Silva.
En tanto que Andrés Acosta en masculino fue eliminado en la primera ronda ante el guatemalteco Ángel Enríquez por el score de 3-0.
También quedó fuera de competencia Damián Casarino al caer frente a otro representante de Guatemala Erick Fonseca por resultado de 3-2.