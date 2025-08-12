Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

Hasta el momento, el medallero de los Juegos Panamericanos Asunción 2025 refleja una competencia vibrante y muy pareja entre las principales delegaciones del continente. Países como Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos encabezan la tabla con una amplia cantidad de medallas en diversas disciplinas, desde atletismo hasta natación y deportes colectivos, mostrando la profundidad y calidad de sus planteles. Sin embargo, el nivel competitivo se mantiene al alza, con sorpresas y nuevas figuras que van ganando protagonismo día a día.

Por su parte, Paraguay, como país anfitrión, ha elevado notablemente su desempeño en comparación con ediciones anteriores, logrando medallas importantes que alimentan el orgullo nacional y fomentan el desarrollo del deporte local.

El medallero de los Juegos Panamericanos