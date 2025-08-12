Polideportivo

Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados

Los Juegos Panamericanos Asunción 2025 se desarrollan con un medallero reñido donde las potencias deportivas muestran su nivel, mientras Paraguay busca consolidar su posición como sede y competidor destacado en esta edición histórica.

Por Carolina Sales
11 de agosto de 2025 - 13:37
Nicole Martínez ganó la medalla de oro en remo en los Jugos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Nicole Martínez ganó la medalla de oro en remo en los Jugos Panamericanos Junior Asunción 2025.SILVIO ROJAS

Hasta el momento, el medallero de los Juegos Panamericanos Asunción 2025 refleja una competencia vibrante y muy pareja entre las principales delegaciones del continente. Países como Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos encabezan la tabla con una amplia cantidad de medallas en diversas disciplinas, desde atletismo hasta natación y deportes colectivos, mostrando la profundidad y calidad de sus planteles. Sin embargo, el nivel competitivo se mantiene al alza, con sorpresas y nuevas figuras que van ganando protagonismo día a día.

Por su parte, Paraguay, como país anfitrión, ha elevado notablemente su desempeño en comparación con ediciones anteriores, logrando medallas importantes que alimentan el orgullo nacional y fomentan el desarrollo del deporte local.

El medallero de los Juegos Panamericanos

PaísOroPlataBronce
Brasil1256
Chile633
Colombia336
Estados Unidos 263
Argentina153
México152
Paraguay121
Venezuela121
Ecuador101
Bolivia100
Guatemala100
Panamá100
Puerto Rico100
Jamaica011
Perú003
Canadá002
Bahamas001
Costa Rica001
Cuba001
El Salvador001
Guyana001
Trinidad y Tobago001
Uruguay001

