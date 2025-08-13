ASU 2025: Fiorella Gatti clasificó a la final y jugará por el oro en squash

Fiorella Gatti clasificó a la final del squash femenino y competirá hoy por el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En la segunda semifinal de la modalidad en el Centro Nacional de Squash, en la Secretaría Nacional de Deportes, la paraguaya superó a la mexicana Mariana Narváez: fue 3-1 con parciales 12-10, 9-11, 11-2 y 11-8.

Gatti, quien conquistó el triunfo en 29 minutos de partido, medirá en la brasileña Laura Silva, quien superó 3-0 a la ecuatoriana María Emilia Falconi con parciales 12-10, 9-11, 11-2 y 11-8. El partido por la presea dorada será a las 18:00, en el mismo escenario. Con la nacida el 6 de noviembre de 2007, el Team Paraguay asegura la sexta presea en el certamen.