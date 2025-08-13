ASU 2025: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, medalla de plata en remo

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez finalizaron en el segundo lugar de la Final A de dos remos sin timonel femenino y ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La dupla paraguaya culminó por detrás de la pareja chilena Camila Cofré y Emilia Liewald. Las trasandinas conquistaron el oro luego de cronometrar 7 minutos y 21.23 segundos en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción.

Martínez y Rodríguez acabaron la competencia con un tiempo de 7′27.71′', a 6.48 segundos de las chilenas. Por su lado, las canadienses Ella Mckinley y Riley Richardson lograron el bronce con 7′34.63′'. Fuera del podio quedaron las brasileñas Ana Ferreira y María Fuhrmann (7′36.22′'), las argentinas Florencia Duarte y Catalina Deandrea (7′43.21′') y las uruguayas Paulina Centurión y Valeria Olivera (7′55.27′').