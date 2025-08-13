Polideportivo

ASU 2025: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, medalla de plata en remo

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez conquistaron la medalla de plata en dos remos sin timonel femenino. El Team Paraguay sumó la quinta presea en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 09:11
Fiorela Rodríguez de Mello (i) y Nicole Martínez en la Final A de dos remos sin timonel femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la Bahía de Asunción, Asunción, Paraguay.
Fiorela Rodríguez de Mello (i) y Nicole Martínez en la Final A de dos remos sin timonel femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la Bahía de Asunción, Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez finalizaron en el segundo lugar de la Final A de dos remos sin timonel femenino y ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La dupla paraguaya culminó por detrás de la pareja chilena Camila Cofré y Emilia Liewald. Las trasandinas conquistaron el oro luego de cronometrar 7 minutos y 21.23 segundos en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción.

Lea más: Cuarta jornada en vivo de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Martínez y Rodríguez acabaron la competencia con un tiempo de 7′27.71′', a 6.48 segundos de las chilenas. Por su lado, las canadienses Ella Mckinley y Riley Richardson lograron el bronce con 7′34.63′'. Fuera del podio quedaron las brasileñas Ana Ferreira y María Fuhrmann (7′36.22′'), las argentinas Florencia Duarte y Catalina Deandrea (7′43.21′') y las uruguayas Paulina Centurión y Valeria Olivera (7′55.27′').

Fiorela Rodríguez de Mello (i) y Nicole Martínez en la Final A de dos remos sin timonel femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la Bahía de Asunción, Asunción, Paraguay.
Fiorela Rodríguez de Mello (i) y Nicole Martínez en la Final A de dos remos sin timonel femenino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la Bahía de Asunción, Asunción, Paraguay.

Enlace copiado