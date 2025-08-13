Asu2025: Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez van por otra hazaña

Las compatriotas competirán en la modalidad dos remos sin timonel femenino desde las 8:45 exactamente.

Nicole viene de ganar el singles femenino y consagrarse bicampeona panamericana Junior logrando la medalla de oro marcando un tiempo de 7’50.02.

Mientras que junto a Fiorela ya ganaron la presea de plata en el bote de cuatro sin timonel junto a la hermana de Nicole, Lucía Martínez y Agustina López, donde habían logrado la tercera presea para nuestro país en ese entonces, con tiempo de 6’47.46.

También en el par de remos cortos masculino competirá Gonzalo Ruiz desde las 8:15.

En el doble par de remos cortos femenino estarán en acción Agustina López y Lucía Martínez desde las 8:30.

Y finalmente en el bote de ocho femenino estarán: Fiorela Rodríguez, Agustina López, Mía Acosta, Cecilia Balcázar, Ximena Verdún, Mía Miranda, Nicole Martínez, Lucía Martínez y Martina Noguera que será la última regata desde las 10:45.

El remo quiere seguir sumando preseas al medallero que hasta ahora es el deporte con más conquistas tres en total (una de oro y dos de plata) por lo que se espera hoy sea otra fructífera jornada para nuestros representantes.

El acceso para observar a los paraguayos es hacia el Puerto de Asunción, donde está montado el escenario para la premiación, la entrada es libre y gratuita para los espectadores.