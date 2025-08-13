Gatti saborea el oro en el squash: “Muy feliz conmigo y con todo el equipo porque detrás de mí están demasiadas personas que me ayudaron a estar donde estoy”

La atleta paraguaya Fiorella Goritzia Gatti (17 años) se consagró campeona panamericana Junior de squash en Asu2025 al vencer en la final a la brasileña Laura Silva por un score de 3-0, ayer en un Centro Nacional de Squash abarrotado de público.