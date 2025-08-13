Polideportivo

Gatti saborea el oro en el squash: “Muy feliz conmigo y con todo el equipo porque detrás de mí están demasiadas personas que me ayudaron a estar donde estoy”

La atleta paraguaya Fiorella Goritzia Gatti (17 años) se consagró campeona panamericana Junior de squash en Asu2025 al vencer en la final a la brasileña Laura Silva por un score de 3-0, ayer en un Centro Nacional de Squash abarrotado de público.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 23:43
La paraguaya Fiorella Goritzia Gatti Schmidt (6/11/2007) conquista el oro en squash, el segundo del Team Paraguay en Asu2025.
Gatti saboreó el oro ante su gente tras un durísimo partido, que pese a terminar 3-0, las parciales fueron muy ajustadas y peleadas por ambas con mangas de 11-8, 17-15 y 14-12 en 36 minutos de partido.

Es la cuarta victoria consecutiva de Fiorella sobre la brasileña Silva y llegó a esta instancia tras ganarle en semifinales a la mexicana Mariana Narváez por 3-1 (12-10, 9-11, 11-2, 11-8).

Fío, que perdió un solo set en todo el torneo, se consolida como una de las grandes referencias continentales en este deporte, una verdadera satisfacción para el Paraguay, y siendo “profeta en su tierra”, en estos juegos que, tal como en los Suramericanos Asu2022, es monitoreada con emoción y esperanza por todo un país.

La verdad es que no esperaba todo esto, pero estoy muy feliz conmigo y con todo el equipo porque detrás de mí están demasiadas personas que me ayudaron a estar donde estoy y que brindan el apoyo de siempre”, comenzó diciendo la medallista de oro tras la ceremonia. “Me pone muy feliz poder tener a mi papá y mi hermana; es un sentimiento muy lindo que no se repite siempre”, finalizó.

