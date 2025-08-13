Turf: El Pintón se vistió de gala en la principal

En cuanto a la suelta del turf, El Pintón marcó 1’01”74 para el kilómetro, al mando del jockey Santiago Cabrera.
En el inicio de la jornada se impuso Fantástico, de la cabaña Don Honorio, en 48”91 para los 800 metros, castigado por Marco Meza.
Luego, Muy Tremendo, del stud Kika, ganó la suelta sobre 1.200 metros, guiado por Arnaldo Portillo.
Otra de las locales repitió Paisano, del stud Don Fermín, para el doblete de Portillo, recorriendo los 1.200 en 1’16”89.
Ninja, de la caballeriza Don Gustavo, completó la galería de ganadores, conducido por Marco Rivas, que ganó sobre 12 cuadras, en buenos 1’15”89.