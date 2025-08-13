Polideportivo

Turf: El Pintón se vistió de gala en la principal

El caballo El Pintón, de la caballeriza JC, se impuso en la carrera de mayor categoría, disputada el domingo en el hipódromo de Asunción. En la 17ª reunión burrera del Jockey Club del Paraguay se corrieron solo cuatro sueltas locales.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 23:29
Ninja, del stud Don Gustavo, se impuso en una de las sueltas disputadas el domingo en el Jockey.
En cuanto a la suelta del turf, El Pintón marcó 1’01”74 para el kilómetro, al mando del jockey Santiago Cabrera.

En el inicio de la jornada se impuso Fantástico, de la cabaña Don Honorio, en 48”91 para los 800 metros, castigado por Marco Meza.

Luego, Muy Tremendo, del stud Kika, ganó la suelta sobre 1.200 metros, guiado por Arnaldo Portillo.

Otra de las locales repitió Paisano, del stud Don Fermín, para el doblete de Portillo, recorriendo los 1.200 en 1’16”89.

Ninja, de la caballeriza Don Gustavo, completó la galería de ganadores, conducido por Marco Rivas, que ganó sobre 12 cuadras, en buenos 1’15”89.

