Un destello de plata: Fiorela Rodríguez y Nicole Martínez enaltecen al país

Las extraordinarias remeras Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez de Mello estuvieron muy cerca de concretar otro oro, pero se no pudieron mantener, pero de todas formas lograron un destello con la medalla de plata que concretó la quinta presea de Paraguay y la cuarta en la producción del remo.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Martínez y Rodríguez establecieron un tiempo de 7:27.71, por debajo de las chilenas Camila Cofré y Emilia Liewald, con 7:21.23; mientras que completaron el podio las canadienses Riley Richardson y Ella Mckinley, con 7:34.63.

Es la tercera cosecha de Nicole en el certamen sumando a su oro en el singles y la plata en el cuatro sin timonel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre otros resultados de la jornada de hoy, en la bahía el compatriota Gonzalo Ruiz, quedó cuarto en su serie en el par de remos cortos, donde cronometró 7:35.07 y quedó en el repechaje, donde se quedó en quinto lugar, con 7:36.47.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el doble par de remos cortos Agustina López y Lucía Martínez finalizaron en el quinto lugar tiempo de 7:40.82. Y, finalmente, en el bote de ocho femenino estarán: Fiorela Rodríguez, Agustina López, Mía Acosta, Cecilia Balcázar, Ximena Verdún, Mía Miranda, Nicole Martínez, Lucía Martínez y Martina Noguera, quintas con 6:50.25.

Hoy las chicas volverán a competir en el cuatro pares de remos cortos, desde las 8:30 en la Bahía (ver programa en la infografía).