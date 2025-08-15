Asu2025: Mucho que mejorar en el vóley

Si bien el seleccionado tiene mucho talento para seguir creciendo, estos partidos demostraron que hay mucho por mejorar y consolidar esta modalidad, que cada vez se practica más en nuestro país.
Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior
Varias de las integrantes del equipo también compiten en la modalidad playa, logrando muy buenos resultados que no pueden replicar en el suelo, por obvias razones, un deporte totalmente distinto, con otras aristas.
En cuanto a los hombres, la competencia arranca el domingo frente a Guatemala, desde las 20:30. Mientras que el vóley de playa se estrenará desde el lunes con la fase de grupos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy