Polideportivo

Asu2025: Mucho que mejorar en el vóley

La selección nacional de vóley pista femenino se despide esta mañana de la competencia frente a Chile, desde las 9:00, en el COP Arena, en el duelo por el octavo lugar en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 23:49
El equipo femenino de vóley pista juega hoy por puestos finales.
El equipo femenino de vóley pista juega hoy por puestos finales.Gentileza

Si bien el seleccionado tiene mucho talento para seguir creciendo, estos partidos demostraron que hay mucho por mejorar y consolidar esta modalidad, que cada vez se practica más en nuestro país.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Varias de las integrantes del equipo también compiten en la modalidad playa, logrando muy buenos resultados que no pueden replicar en el suelo, por obvias razones, un deporte totalmente distinto, con otras aristas.

En cuanto a los hombres, la competencia arranca el domingo frente a Guatemala, desde las 20:30. Mientras que el vóley de playa se estrenará desde el lunes con la fase de grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado