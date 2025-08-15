Olimpiadas Infantiles en la semana del “Día del Niño”

El “Día del Niño” no pasa desapercibido para los chicos del Nihon Gakko que en la semana agasajó a los mismos con las ‘’Olimpiadas Infantiles 2025” que a lo largo de este periodo tuvo en sana competencia a los alumnos de la referida casa de estudios, con dominios en la ciudad de Fernando de la Mora.