Olimpiadas Infantiles en la semana del “Día del Niño”

‘’Olimpiadas Infantiles 2025” del Nihon Gakko se desarrolló con la competencia en danza a cargo de las madres de los alumnos de diversos grados y niveles.
El “Encuentro cultural-artístico’’ y “deportivo” generó muchas emociones entre los numerosos chicos que participaron del evento y los padres tampoco quedaron ajenos a este privilegio en recordación del “Día del Niño”.
En la semana comprendida entre el viernes pasaado y este jueves, los niños estuvieron en competencia en Futsal FIFA, hándbol, vóley mixto, karate, danza paraguaya, danza internacional, música, y expresiones artísticas.
La competencias culturales y desafíos, este año el motivo se basó en las ‘’Olimpiadas de colores 2025′' , para ello los estudiantes se organizaron en las distintas promociones.
Con mucho entusiasmo se han preparado los niños/as y cada uno compitió en la defensa de sus colores, se presentaron hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo. Se disfrutaron partidos muy interesantes, con el esfuerzo de cada atleta. También cada promoción presentó a sus reinas de las que será seleccionada la “Reina infantil” del Nihon Gakko.