Fio Gatti y Damián Casarino: dupla de bronce en squash

Tras una jornada inolvidable el martes, donde Fiorella Gatti se consagró campeona del singles y conquistó el segundo oro para nuestro país, ayer no pudieron acceder a la final junto a su dupla Damián Casarino en el doble mixto.
Gatti y Casarino disputaron las semifinales del dobles mixto de squash, donde la dupla guaraní cayó por el score de 2-0 con Perú (Amaro y Luciana Castillo) en el Centro Nacional de Squash, en la Secretaría Nacional de Deportes.
Las parciales a favor de los hermanos castillo fue de 11-4 y 11-9. El primer set fue para el olvido para el equipo nacional, que despertó en el segundo, tuvo reacción, pero no alcanzó para llevar al tercero.
Hoy se pone en marcha la modalidad por equipos, donde nuestra selección tiene muchas chances de volver al podio, ver la programación en la infografía.
La presea conquistada ayer es la novena del Team Paraguay y la segunda de este deporte. El medallero tiene seis del remo, dos del squash y una de esgrima.