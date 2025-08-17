Polideportivo

Tenis de mesa: Los varones, a cuartos

Excelente juegos disputados ayer por el lote varonil del Team Paraguay en el tenis de mesa, consiguiendo pasaportes a cuartos de final de los Juegos Asu2025. No hubo igual suerte en los juegos de los paraguayos en dobles mixtos e individual femenino.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 21:25
Paloma Rivarola y Axel Bertolo, en acción en dobles mixto.
En dobles masculinos de tenis de mesa, Axel Bertolo e Iván Pastore se enfrentarán a la dupla estadounidense compuesta por los Nandan Naresh y Víctor Ying Xie, a las 11:20.

La dupla guaraní le ganó este sábado a sus pares de Santa Lucía, Manie Eleuthere y Joshua Lubin por 3-0.

Iván Pastore disputará uno de los partidos del individual contra el estadounidense Nandan Naresh, a las 16:45.

Iván se impuso el sábado al mexicano Eli Daniel Martin por 4-1.

Por su parte, Axel Bertolo jugará sus chances de avanzar a las semifinales contra el ecuatoriano Joshua Robayo, a partir de las 18:15.

Axel derrotó en juego sabatino 4-1 al costarricense Alejandro Montoya.

