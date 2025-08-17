Tenis de mesa: Los varones, a cuartos

En dobles masculinos de tenis de mesa, Axel Bertolo e Iván Pastore se enfrentarán a la dupla estadounidense compuesta por los Nandan Naresh y Víctor Ying Xie, a las 11:20.
La dupla guaraní le ganó este sábado a sus pares de Santa Lucía, Manie Eleuthere y Joshua Lubin por 3-0.
Lea mas: Dos disciplinas entrarán en acción
Iván Pastore disputará uno de los partidos del individual contra el estadounidense Nandan Naresh, a las 16:45.
Iván se impuso el sábado al mexicano Eli Daniel Martin por 4-1.
Por su parte, Axel Bertolo jugará sus chances de avanzar a las semifinales contra el ecuatoriano Joshua Robayo, a partir de las 18:15.
Axel derrotó en juego sabatino 4-1 al costarricense Alejandro Montoya.