Dos disciplinas entran en acción este sábado en el COP y la SND

El tenis de mesa será uno de los atractivos de la jornada con nuestros representantes Santino Pastore, Paloma Rivarola, Lía Arzamendia y Axel Bertolo, quienes estarán disputando las modalidades de singles y los dobles masculino, femenino y mixtos.

Lea más: Calendario de los Juegos Panamericanos Junior

Además del COP, en el estadio Héroes de Curupayty los Yacare’i –tanto masculino como femenino– son promesa de medalla en el rugby seven.

Ambas selecciones vienen de trabajar una muy buena pretemporada que los hace llegar sólidos a la exigente competencia que tendrá varios encuentros en el día (detalles de ambos en el programa de la infografía).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy