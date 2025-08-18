Atletismo: La madre de los deportes en marcha en Asu2025

La espera ha culminado, la madre de los deportes entra en acción desde esta mañana en el décimo día de competencias en los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025 donde Paraguay quiere seguir sumando preseas para alcanzar el objetivo de 20 metales que hasta ahora llevan 15 en total.

Desde las 07:00 con marcha arrancan las actividades (ver infografía del programa completo).

Sin dudas una de las grandes apuestas de Paraguay está puesta en el lanzador de jabalina y abanderado nacional Lars Flaming, quien competirá desde las 19:10 la final. Mientras que en femenino estará María José Cáceres desde las 17:55.

También desde las 20:20 buscará el podio el fondista Ericky Dos Santos en los 5.000 metros.

El atleta paraguayo-alemán Alexander Männel, quien estuvo rompiendo récords en los últimos meses, competirá en el exigente decatlón durante todo el día con las primeras cinco pruebas (100 m, salto largo, lanzamiento de bala, salto alto y 400 m llanos).

Y el relevo 4x400 m mixto: Jhumiler Sánchez, Paul Wood, Milva Aranda y Montserrath Gauto cerrarán el día 1.