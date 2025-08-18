Baloncesto 3x3: Las guapas panteritas se visten de bronce

Las panteritas ya demostraron su guapeza el sábado en el básquetbol, al dejar atrás a Argentina, en cuartos de final, remontando una buena diferencia que llevaban las rioplatenses, para estampar en el tablero un glorioso 17-15 y soñar con el oro.

Lea mas: Las chicas avanzan a semifinales

Sin embargo, este domingo, en el partido por las semifinales no pudieron contra las mexicanas que ganaron 14-8, con visible impacto de la carga física en las guaraníes.

En el juego por la medalla de bronce, nuevamente las albirrojas fueron remontando, para igualar a las verdeamarillas 14-14 en tiempo normal. En el over time, Brasil se adelantó 15-14, pero luego vinieron 2 puntos sucesivos paraguayos (16-15), y las chicas celebraron el bronce, con estadio repleto de público.

En esta modalidad, si el juego concluye con paridad, se disputa tiempo extra, y el team que convierta 2 puntos, gana el partido.