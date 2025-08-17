Baloncesto 3x3: Las chicas avanzan a la semifinal tras espectacular partido contra Argentina

El cuadro masculino de básquetbol, que había ganado sus dos partidos por la fase de grupos, perdió contra el cuadro de República Dominicana, en instancia de cuartos de final.

Las guapas panteritas

Las panteritas jugaron un gran partido, nunca se entregaron y sacaron una fenomenal victoria contra las albicelestes en el basket 3x3, por el marcador final de 17 a 15.

Tras el desacierto de ambas escuadras al inicio del partido, las rioplatenses fueron estirando muy buena ventaja, llegando hasta 6 tantos de diferencia.

Los sucesivos aciertos de Antonella Luraghi levantaron al equipo, al público y fueron desmoralizando a las argentinas, para el gran triunfo paraguayo y el pase a la fase semifinal.

La primera semifinal de hoy será entre Brasil y Canadá, al mediodía, y de fondo, Paraguay jugará contra México, desde las 13:00.

Los ganadores pelearán por el oro, a partir de las 19:20. Los perdedores van por el bronce, a las 18:20.

Paraguayos pelearon hasta el final

En el camino a “semis”, las chicas habían perdido contra Puerto Rico 16-13 y le ganaron a Canadá 15-13.

El team paraguayo peleó muy bien contra la mayor envergadura de los atletas de República Dominicana, pero cayeron 16-14. Los muchachos, en la fase de grupos se impusieron a Islas Caimán 19-9 y a México 21-13.

Los muchachos se enfrentarán hoy al cuadro canadiense, a las 11:30, en la reclasificación del 5° al 8° puestos. Del otro lado estarán Chile y Costa Rica.

Los ganadores de estos cotejos pelearán por el 5° lugar, juego que está marcado para las 17:30.

Los perdedores se enfrentarán por el 7° lugar a las 16:30.

En cuanto a los cuatro mejores del lote varonil, a las 12:30 jugarán Chile vs. República Dominicana, mientras Argentina y Ecuador buscarán el pase a las “semis” a las 13:30. El juego por el oro será a las 19:50.