Tenis: Swiatek jugará su primera final del WTA 1000 de Cincinnati frente a Paolini

Swiatek, reciente campeona de Wimbledon, se presentará en la final el lunes con un historial muy favorable ante Paolini, a la que batió en sus cinco duelos previos.

Un triunfo le permitirá ascender a la segunda posición del ránking mundial y reforzar su confianza de cara al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que inicia el domingo próximo en Nueva York.

Este domingo la polaca, actualmente tercera de la WTA, brindó una brillante actuación para doblegar a Rybakina (10) por 7-5 y 6-3 en la primera semifinal del día.

Rybakina, campeona también en la hierba londinense en 2023, estuvo 5-3 arriba en un primer set que ambas comenzaron imperiales al servicio, repartiéndose cinco juegos en apenas 14 minutos. En el último momento, Swiatek encontró un ’break’ salvador cuando Rybakina servía para anotarse la manga.

La ex número uno mundial evitó después el ’tie-break’ al romper de nuevo el saque de la kazaja, el arma con el que días atrás eliminó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, última campeona en Cincinnati.

A Rybakina le costó encajar el golpe y en el segundo set bajó sus porcentajes al servicio y acumuló errores no forzados que permitieron a Swiatek tomar pronto la delantera.

Con un quiebre en el cuarto juego, la polaca aceleró hasta hacerse con una ventaja de 4-1 y después neutralizó dos pelotas de ’break’ para acabar con la resistencia de Rybakina, que hincó la rodilla tras salvar dos pelotas de partido.

“Fue un partido muy duro. Al principio el nivel era tan loco y tan rápido que no llegábamos a la segunda pelota”, dijo la ex número uno mundial.

“Fue un partido de mucha calidad y estoy muy contenta con mi actuación, no cambiaría nada”, zanjó Swiatek, que los dos años anteriores cayó frente a Coco Gauff y Sabalenka en semifinales.