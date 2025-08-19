El debut de la lluvia en los ASU2025

Entre los deportes que se reanudarán este miércoles está el patinaje de velocidad, en el COP.
Lea mas: Deportes acuáticos
En el Lago Manene de Ypacaraí se suspendieron las jornadas de los deportes acuáticos, pues estaban previstas las clasificatorias del wakeboard en ambas ramas.
En el Asunción Golf Club se desarrolló el dobles mixtos parcialmente, con nuestras duplas Victoria Livieres/Franco Fernández y María Inés Jaime/Benjamín Fernández.
El hockey es otro de los deportes que también fueron aplazados, pero se fijó para reanudarlo a la tarde.
Lo mismo ocurrió con el atletismo, que se inició en sus diversas disciplinas. Sin embargo, cuando la lluvia arreció se debieron suspender y se reprogramaron varias justas para horas de la tarde del martes.