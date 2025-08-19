Polideportivo

El debut de la lluvia en los ASU2025

Por primera vez en estos Juegos Asu2025, el clima incidió en el normal desarrollo de varias disciplinas, que fueron suspendidas o pospuestas este martes.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 22:02
Una de las actividades pospuestas por el clima lluvioso fueron la acuáticas en el Lago Manene de Ypacaraí.
Una de las actividades pospuestas por el clima lluvioso fueron la acuáticas en el Lago Manene de Ypacaraí.

Entre los deportes que se reanudarán este miércoles está el patinaje de velocidad, en el COP.

Lea mas: Deportes acuáticos

En el Lago Manene de Ypacaraí se suspendieron las jornadas de los deportes acuáticos, pues estaban previstas las clasificatorias del wakeboard en ambas ramas.

En el Asunción Golf Club se desarrolló el dobles mixtos parcialmente, con nuestras duplas Victoria Livieres/Franco Fernández y María Inés Jaime/Benjamín Fernández.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hockey es otro de los deportes que también fueron aplazados, pero se fijó para reanudarlo a la tarde.

Lo mismo ocurrió con el atletismo, que se inició en sus diversas disciplinas. Sin embargo, cuando la lluvia arreció se debieron suspender y se reprogramaron varias justas para horas de la tarde del martes.

Enlace copiado