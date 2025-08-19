La Rosca consigue doblete de títulos en el Torneo Apertura del CIT

El torneo del CIT, conocido por reunir a grandes figuras del fútbol paraguayo, no decepcionó. En sus canchas se pudo ver en acción a reconocidos exjugadores profesionales que demuestran su calidad y vigencia en cada partido. Entre las figuras que brillaron en la competencia se encuentran nombres como Julio César Cáceres, Víctor “El Animal” Quintana, Delio Toledo, los hermanos Luis y Adolfo Jara Heyn, Darío Verón, Enrique “Ramber” Vera, Guido “Mago” Alvarenga, Dante López, Daniel “Boby” Ferreira, José Devaca, y Nelson “Pipino” Cabrera, entre otros.

Este doblete histórico fue posible bajo la dirección técnica del Lic. Luis Amarilla Zayas (LAZ), considerado el estratega más laureado en la historia del fútbol del club. La victoria no solo celebra el talento de los jugadores, sino también la exitosa gestión de un equipo que se ha convertido en sinónimo de triunfo en el CIT.