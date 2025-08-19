Polideportivo

La Rosca consigue doblete de títulos en el Torneo Apertura del CIT

La Rosca se coronó como el gran protagonista del Torneo Apertura, organizado por el Comité de Fútbol del Club Internacional de Tenis (CIT), al consagrarse campeón en las categorías Master y Super Master. El logro fue el broche de oro para unas memorables jornadas finales, que contaron con la presencia masiva de aficionados, que observaron a varios ídolos del balompié paraguayo.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 20:03
Equipo La Rosca, categoría Master, campeón del Apertura 2025, del CIT.
El torneo del CIT, conocido por reunir a grandes figuras del fútbol paraguayo, no decepcionó. En sus canchas se pudo ver en acción a reconocidos exjugadores profesionales que demuestran su calidad y vigencia en cada partido. Entre las figuras que brillaron en la competencia se encuentran nombres como Julio César Cáceres, Víctor “El Animal” Quintana, Delio Toledo, los hermanos Luis y Adolfo Jara Heyn, Darío Verón, EnriqueRamber” Vera, Guido “Mago” Alvarenga, Dante López, DanielBoby” Ferreira, José Devaca, y Nelson “Pipino” Cabrera, entre otros.

Este doblete histórico fue posible bajo la dirección técnica del Lic. Luis Amarilla Zayas (LAZ), considerado el estratega más laureado en la historia del fútbol del club. La victoria no solo celebra el talento de los jugadores, sino también la exitosa gestión de un equipo que se ha convertido en sinónimo de triunfo en el CIT.

