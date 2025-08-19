Patinaje de velocidad y clavados: Vistosas competencias

Lizza Galeano participó en 200 metros contra meta, en el patinaje de velocidad, cerrando el lote entre 10 participantes.

La paraguaya también compitió en los 1.000 metros sprint, quedando 12ª en igual cantidad de atletas.

Clavados, por primera vez

El Team Paraguay por primera vez presentó atletas en la modalidad Clavados.

Raysa Segovia y Mia Parini saltaron en Trampolín 1 metro quedando 16ª y 19ª. Johaquín Cabrera fue 16° en Trampolín 3 metros.

Este martes se desarrolla nueva jornada desde las 9:00 en el Centro Acuático Olímpico.