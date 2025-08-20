ASU 2025: Violeta Fernández conquistó la medalla de bronce en el Levantamiento de pesas

Violeta Magalí Fernández Martino conquistó el bronce en los Juegos Panamericanos Junio Asunción 2025. La paraguaya subió al podio al culminar en el tercer lugar del Levantamiento de pesas en 53 kilogramos femenino en la Secretaría Nacional de Deportes. La joven de 19 años logró 77 kg. en arranque y 95 kg. en envión, sumando 175 kg.
Fernández culminó por detrás de la venezolana Kerlys Montilla y la estadounidense Jade Angeline Morales, quienes levantaron 183 y 173 kilogramos respectivamente. De esta forma, el Team Paraguay llegó a 17 preseas (3 de oro, 3 de plata y 11 de bronce) en la segunda edición del certamen multideportivo, superando por 7 a las logradas en Cali-Valle 2021.
