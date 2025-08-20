Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: seguí al Team Paraguay en el día 12 de competencias

El duodécimo día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llega con nuevas presentaciones de atletas paraguayos en distintas modalidades. Desde la mañana hasta el cierre de la jornada, el Team Paraguay sale a la arena en busca de dejar en alto la bandera nacional, y en nuestro minuto a minuto te contamos todo lo que ocurre en tiempo real.
Lea más: Medallero de Juegos Panamericanos Asunción 2025: resumen de medallas y resultados
Horarios del miércoles 20 de agosto
- 7:30h - Esquí Náutico: Wakeboard Masculino y Femenino | Repechaje - Lugar: Lago Manene (Ypacaraí)
- 8:00h - Taekwondo: Poomsage Pareja | Final Mixto - Andrea Gómez / Rubén Arce. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 8:00h - Taekwondo: Poomsage Individual | Preliminares Femenino - Andrea Gómez vs Sophia Berdugo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 8:00h - Canotaje: K1 1000 Masculino | Preliminar - Lugar: Bahía de Asunción
- 8:20h - Triatlón: Individual Femenino | Final - Lugar: Playa San José (Encarnación)
- 8:20h - Canotaje: C1 1000 Masculino | Preliminar - Lugar: Bahía de Asunción
- 8:30h - Golf: Equipos Mixtos | Rondas 1 y 2 - Lugar: Asunción Golf Club
- 8:30h - Taekwondo: Poomsage Individual | Cuartos de final Masculino - Rubén Arce vs Sebastián Berdugo. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 9:00h - Patinaje: Velocidad: 5000 metros por puntos Masculino y Femenino - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 9:00h - Ciclismo Ruta: Ruta Individual | Final Femenino - Sindy Servin. Lugar: Costanera Asunción
- 9:00h - Vela: ILCA 7 | Regata 3 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José (Encarnación)
- 9:00h - Esquí Náutico: Figuras Masculino y Femenino | Preliminar - Lugar: Lago Manene (Ypacaraí)
- 9:20h - Canotaje: K1 1000 Masculino | Semifinal - Lugar: Bahía de Asunción
- 9:30h - Canotaje: C1 1000 Masculino | Semifinal - Lugar: Bahía de Asunción
- 10:00h - Squash: Por Equipos | 1ª ronda Femenino - Paraguay vs Ecuador. Lugar: Centro Nacional de Squash
- 10:00h - Canotaje: K1 1000 Masculino | Final - Lugar: Bahía de Asunción
- 10:10h - Vela: ILCA 6 | Regata 3 Femenino - Rhuby Mendoza. Lugar: Playa San José (Encarnación)
- 10:10h - Tenis de Mesa: Dobles Mixto | Ronda de 32 - Axel Bertolo / Paloma Rivarola vs Anyely Capote / Alejandro Martínez. Lugar: Estadio Arenita
- 10:26h - Lucha Grecorromana: Kevin Pereira (PAR) vs Abel Sánchez (PER) 60 K - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 10:30h - Canotaje: C1 1000 Masculino | Final - Lugar: Bahía de Asunción
- 10:35h - Rugby Seven: Grupo B Femenino - Paraguay vs Estados Unidos. Lugar: Estadio Héroes de Curupayty
- 10:42h - Lucha Grecorromana: Lisandro Cabrera (PAR) vs Ángelo Café (BRA) 67 K - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 10:45h - Esquí Náutico: Slalom Masculino y Femenino | Final - Lugar: Lago Manene (Ypacaraí)
- 10:50h - Vela: ILCA 7 | Regata 4 Masculino - Nicolás López. Lugar: Playa San José (Encarnación)
- 11:00h - Voley Playa: Ronda 16: Cañiza-Vargas (PAR) vs Rival a confirmar - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 11:30h - Canotaje: K1 200 M Femenino | Preliminar - Lugar: Bahía de Asunción
- 12:00h - Levantamiento de Pesas: Masculino - Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 12:50h - Canotaje: K1 200 M Femenino | Semifinal - Lugar: Bahía de Asunción
- 13:00h - Gimnasia Artística: Subdivisión 1 Femenino - Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 13:00h - Canotaje: C1 200 M Femenino | Semifinal - Lugar: Bahía de Asunción
- 13:30h - Aguas Abiertas: 10KM | Final Femenino - Cielo Peralta. Lugar: Playa San José (Encarnación)
- 14:00h - Levantamiento de Pesas: Femenino - Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 14:30h - Gimnasia Artística: Subdivisión 2 Femenino - Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 15:00h - Taekwondo: Equipo Kyorgui | Preliminares Mixto - Alejandro Añazco, Esteban Trébol, Luz Areco. Lugar: Polideportivo Deportes Urbanos
- 15:00h - Tenis de Mesa: Equipos Masculino - Paraguay vs Canadá. Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 16:00h - Vóley Pista: Cuartos de final Masculino - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 16:45h - Tenis de Mesa: Individual | 1/8 de Final Masculino - Iván Pastore vs Nandan Naresh. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 17:30h - Atletismo: Salto con Garrocha Femenina | Final - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 17:40h - Atletismo: Lanzamiento de Martillo Masculino | Final - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 17:45h - Gimnasia Artística: Subdivisión 3 Femenino | Final - Lugar: Secretaría Nacional de Deportes
- 18:00h - Atletismo: Heptatlón Salto Largo con Ana Paula Argüello - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 18:15h - Tenis de Mesa: Individual | 1/8 de Final Masculino - Alex Bertolo vs Joshua Robayo. Lugar: Federación de Tenis de Mesa
- 18:15h - Atletismo: 200 Metros Llanos Femenino | Semifinal - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 18:20h - Atletismo: 200 Metros Llanos Masculino | Semifinal - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 18:45h - Atletismo: 100 metros con Vallas Femenino | Final - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 19:00h - Atletismo: 1.500 metros Femenino | Final - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 19:00h - Vóley Pista: Cuartos de final Masculino - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 20:00h - Natación Artística: Equipo Mixto Rutina Técnica - Lugar: Comité Olímpico Paraguayo
- 20:30h - Balonmano: Pista Masculino - Paraguay vs Uruguay. Lugar: SND Arena
- 20:30h - Voleibol: Grupo A Masculino - Paraguay vs Guatemala. Lugar: COP Arena